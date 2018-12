Família é expulsa e tem imóvel saqueado por suspeitos de integrar facção no Conjunto Palmeiras

Cinco pessoas da mesma família, entre elas um bebê de apenas nove meses, foram expulsas de casa por suspeitos de integrar uma facção criminosa no bairro Conjunto Palmeiras, na manhã desta terça-feira (11).

Após a expulsão, um integrante da família fez a denúncia do caso no 30º Distrito Policial, delegacia responsável pela área, no período da tarde. Logo em seguida, os policiais saíram em diligência e realizaram a prisão de cinco pessoas e apreenderam quatro adolescentes na região.

Segundo a polícia, a família passou a receber ameaças logo que o filho do casal se envolveu em uma briga com membros de uma facção do bairro. A discussão teria acontecido na última quarta-feira (5) e o jovem teria saído de casa.

Durante a expulsão das vítimas, um dos suspeitos chegou a cortar o cabelo da filha de 13 anos do casal, além disso, invadiram e saquearam o imóvel.

Das nove pessoas conduzidas para a Delegacia da Criança e do Adolescente - DCA, quatro eram jovens com idades entre 14 e 16 anos.

As outras cinco, dois homens e três mulheres com idades entre 21 e 40 anos, foram levadas para o 30º Distrito Polícial. Ninguém teve a identidade revelada.

A polícia informou que os suspeitos poderão responder por roubo, lesão corporal, invasão de domicílio e danos ao patrimônio.