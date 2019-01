Família é executada dentro de casa em Fortaleza; criança e adolescente são poupados por criminosos

Leábem Monteiro Leábem Monteiro Leábem Monteiro Leábem Monteiro Leábem Monteiro Leábem Monteiro Leábem Monteiro Leábem Monteiro Leábem Monteiro

Três pessoas de uma mesma família foram executadas dentro de casa no Bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (31). Por volta das 4h, homens em três carros pararam em frente ao local, um conjunto de quitinetes na Rua Tirol, invadiram o imóvel e executaram pai, mãe e filho, que estavam no segundo andar do prédio, segundo a polícia.

Uma criança de 11 anos e um adolescente de 14, filhos de Janaína, estavam na casa. Os dois foram deixados em um quarto e "poupados" pelos criminosos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), as vítimas foram identificadas como Francisco Adriano do Nascimento Gregório (37), Janaína Carneiro da Silva (32) e Anderson Mendes do Nascimento (18), pai, mãe e filho, respectivamente.

Francisco Adriano tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e receptação, de acordo com a SSPDS-CE. De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, ele havia deixado a prisão há três semanas e estava usando uma tornozeleira eletrônica.

Pai e filho morreram no local. Janaína chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com investigadores, Francisco Adriano é ligado ao tráfico de drogas e o crime estaria relacionado a briga entre facções. Na parede da casa foi pichado "GDE 745", referência ao grupo criminoso Guardiões do Estado. A área onde houve o triplo homicídio é dominada pelo Comando Vermelho (CV), ainda conforme a polícia. Os assassinos também escreveram que iriam voltar.

Antes de deixar o local, os executores ainda arrastaram os corpos para o segundo andar do imóvel.

Os casos estão sendo investigados pela 4ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.(DHPP).

Triplo homicídio pode estar relacionado a outro assassinato na Barra do Ceará

O triplo homicídio na Jacarecanga pode estar relacionado a outro assassinato ocorrido minutos depois na Barra do Ceará. Um homem e uma mulher foram as vítimas. A polícia informou que os criminosos atuaram da mesma forma nos dois casos, chegando à residência em carros e invadindo o local para executar as vítimas.

Conforme a SSPDS-CE, a vítima foi identificada como Adenilton Gadelha dos Santos (22), conhecido como "Natalino". Ele tem antecedentes criminais por homicídio, roubo e corrupção de menores.

Neste caso, "três homens usando balaclavas entraram em uma casa situada na Rua do Leme, e efetuaram os disparos contra Adenilton, que veio a óbito no local", informou a secretaria. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do DHPP foram local realizar os primeiros levantamentos. A investigações estão com a 8ª delegacia do DHPP.