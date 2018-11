Família de travesti suspeita que ela foi morta por companheiro

O corpo da travesti Benedito Flávio de Oliveira, que era conhecido como Flávia, de 35 anos, foi encontrado, na manhã de domingo (18), no salão em que trabalha, na comunidade do Planalto Ayrton Senna, em estado decomposição. De acordo com os familiares da vítima, o principal suspeito seria o companheiro da cabeleireira.

Flávia foi encontrada após os vizinhos, que estavam sentindo um forte odor vindo do salão em que a vítima trabalhava e residia, acionarem os familiares e a Polícia Militar. A travesti foi assassinada com uma facada nas costas e estava apenas com uma toalha sobre o corpo entre o quarto e um pequeno corredor.

Relacionamento de 6 meses

De acordo com os familiares da vítima, o principal suspeito do crime seria o companheiro de Flávia, identificado apenas como Francisco, o homem descrito como quieto e calado é usuário de drogas e, quando estava sob efeito das substâncias, batia na travesti. Os dois estavam juntos há seis meses.

No local do crime, a Polícia não encontrou o cartão de crédito e o dinheiro que Flávia guardava. Objetos como o aparelho celular da vítima também não foram achados.

Corpo encontrado no dia do aniversário

A vítima, que completaria 36 anos de idade no dia que foi encontrada morta, será sepultada no Maracanaú na tarde desta segunda-feira (19), após a familía conseguir a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso no intuito de identificar o autor do crime, bem como a motivação.