Fábrica clandestina de fundição de chumbo para pesca ilegal é desativada em Fortaleza 

Uma fábrica clandestina de fundição de chumbo para pesca ilegal foi desativada, nessa terça-feira (27), durante a operação "Biohazard", que significa risco biológico, deflagrada por equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). O local funcionava em uma vila de casas na Avenida Washington Soares, no bairro do Cambeba. Policiais chegaram até a fábrica através de uma denúncia anônima.

Durante a operação, um homem de 45 anos foi preso por comercializar iscas esportivas de forma ilegal. De acordo com a polícia, o suspeito trabalhava há 20 anos com a fabricação desse tipo de iscas. Ele comprava o chumbo em uma sucata de veículos. O produto era dissolvido em uma frigideira e exalava um mau cheiro com alto risco tóxico. Com o homem, foram apreendidos 32 quilos de chumbo. Ele foi conduzido a delegacia para prestar esclarecimentos, pagou fiança e foi liberado.

No local, a polícia também apreendeu diversos rabos de animais silvestres não identificados que eram utilizados na fabricação das iscas esportivas.

Seguindo com diligências nas adjacências, os policiais verificaram, em outras duas casas, a criação em cativeiro de quatro pássaros silvestres. Dois homens foram identificados como donos dos pássaros. Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo cativeiro dos pássaros. Os dois responsáveis assinaram termo de comparecimento e foram liberados.

A Polícia Civil segue com outras diligências para apurar se há fabricação clandestina de material para pesca ilegal em outros locais, bem como, para descobrir a quais espécies pertencem os rabos apreendidos no local. Dos quatro pássaros silvestres, três serão soltos após atesto de viabilidade e um será encaminhado para alguma unidade de proteção. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para realizar levantamentos no material apreendido.