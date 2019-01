Explosão em Messejana foi ouvida por toda a Capital; artefatos foram encontrados em outro viaduto

Criminosos tentaram derrubar o viaduto do Bairro Messejana sobre a CE-040,na noite dessa quinta-feira (10). Um barulho muito forte foi ouvido em diversos bairros da Capital por volta das 22h. Além desse caso, a polícia também encontrou artefatos explosivos num outro viaduto localizado no Bairro Conjunto Esperança.

O entorno do viaduto da Messejana precisou ser isolado. Segundo a polícia, uma das bombas não foi detonada e existia o risco de uma nova explosão. Na manhã desta sexta-feira (11), o tráfego de veículos já está liberado no trecho, tanto sobre quanto embaixo do equipamento.

Já no Conjunto Esperança, policiais encontraram oito artefatos explosivos embaixo do viaduto do bairro. Segundo a polícia, o material apresentava características de que havia sido acionado, porém não detonou. O esquadrão antibombas esteve no local para fazer a retirada dos artefatos.