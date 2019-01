Explosão em antena de operadora de telefonia deixa 12 cidades do Vale do Jaguaribe sem sinal

A explosão da antena de uma operadora de telefonia na região do Vale do Jaguaribe deixou 12 municípios sem sinal de comunicação na manhã deste domingo (6).

As cidades de Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Russas, Nova Jaguaribara, Jaguaruana, Quixeré, São João do Jaguaribe, Morada Nova, Alto Santo, Iracema e Potiretama foram afetadas.

A ocorrência foi registrada perto da Barragem das Pedrinhas, em Limoeiro do Norte, por volta de 8h da manhã. De acordo com o Sargento Elvis, plantonista responsável na delegacia de Limoeiro, “a torre da operadora está de pé e as viaturas da PM estão a caminho do local”. Por enquanto, não há informação sobre os suspeitos.

A assessoria da operadora emitiu nota à Imprensa afirmando que "lamenta o ocorrido" e informando que "equipes técnicas já atuam em conjunto para o restabelecimento dos serviços o mais breve possível".

Confira a nota na íntegra:

"A TIM informa que uma importante estação de telecomunicações da companhia, localizado da cidade de Limoeiro do Norte (CE), foi danificado por ações de vandalismo neste domingo (06), impactando a prestação dos serviços de voz e dados em 12 cidades do interior do Ceará. A operadora lamenta o ocorrido e informa que equipes técnicas já atuam em conjunto para o restabelecimento dos serviços o mais breve possível."