Explosão é registrada no viaduto do Metrô na Parangaba

Engenheiros do Metrofor foram ao local avaliar a estrutura João Pedro Ribeiro

Uma explosão foi registrada no viaduto da estação da Linha Sul do Metrofor do Bairro Parangaba, em Fortaleza, durante a madrugada desta quinta-feira (10).

Engenheiros do Metrofor foram ao local analisar a estrutura. A estação da Parangaba chegou a ser fechada, mas já foi reaberta. O trem continua circulando.

Este é o número de ataques registrados até agora no Ceará devido à onda de violência que começou na madrugada de 3 de janeiro. Incêndios em ônibus e caminhões e explosões em estruturas de viadutos e pontes são algumas das ações criminosas.

A explosão aconteceu por volta de 0h40 e há relatos de que o barulho ocasionado pela detonação do artefato explosivo foi ouvido em vários bairros do entorno do local. O impacto do explosivo deixou buracos na estrutura da parte de baixo do viaduto.

Foto: Rafaela Duarte

Equipes da Polícia Militar e da Força Nacional foram acionadas ao local .

Na quarta-feira (9), agentes da Força Nacional retiraram um artefato do mesmo local no início da tarde,