Ex-vereador de Cariús é encontrado morto à beira da estrada

O ex-vereador do município de Cariús, Francisco Lino de Morais, foi encontrado morto na noite deste sábado (10), às margens de uma estrada no sítio Lagoa Cercada, distrito de São Sebastião, em Cariús.

Conhecido como Francelino Bilé, a vítima tinha 70 anos e estava caída à beira da rodovia com marcas de tiro no tórax, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS).

A Polícia Militar esteve no local e conduziu o ex-vereador a uma unidade hospitalar, mas ele não resistiu.

Os levantamentos realizados pelas forças de segurança apontaram que a vítima possuía lesões provocadas por arma de fogo.

As investigações sobre as circunstâncias, autoria e motivação do crime estão em andamento.