Ex-presidiário é morto a tiros no polo de lazer do Conjunto Esperança

Francisco Adalberto Lima Santiago, 19 anos, foi morto a tiros no polo de lazer do Conjunto Esperança, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (28). A vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e estava em liberdade há cerca de dois meses.

Segundo testemunhas, Francisco Adalberto estava sentado em um banco esperando um amigo quando dois suspeitos chegaram no local e dispararam vários tiros na direção do jovem. Os tiros atingiram a cabeça da vítima, que morreu no local.

Os suspeitos fugiram em um carro preto, que estava estacionado em frente a delegacia do bairro. A motivação do crime ainda não foi descoberta, mas familiares da vítima acreditam que pode ter relação com dívidas de drogas. A polícia realiza buscas para tentar capturar os suspeitos.