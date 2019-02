Ex-presidiário é detido por assaltar e agredir adolescente após uma semana em liberdade

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de assaltar e agredir uma adolescente de 17 anos no Centro de Fortaleza, na noite desta quinta-feira (21). O suspeito do crime havia deixado a prisão há uma semana.

Segundo a Polícia, a vítima foi abordada quando saía de uma academia, por volta das 20h. Ela entregou o aparelho celular, mas o criminoso, identificado como Francisco Amsterdan dos Santos, 32 anos, derrubou a jovem no chão. A vítima teve ferimentos leves no rosto e no braço.

Após a ação, Francisco Amsterdan tentou fugir, porém foi capturado por policiais que passavam pelo local e ouviram os gritos da vítima. Ele foi encaminhado para o 34º Distrito Policial.

Conforme a Polícia, Francisco tem antecedentes criminais por assalto, furto e uso de estabelecimento sem dispor de recursos para o pagamento. Não foi encontrada arma com o suspeito, que teria simulado para ameaçar a vítima. O aparelho celular da adolescente foi recuperado.

Também foi apreendido com Francisco Amsterdan uma bolsa, duas blusas, um cachimbo usado para consumo de drogas e um caderno com anotações sobre o tráfico.