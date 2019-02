Ex-policial que integrava grupo de extermínio é condenados a 15 anos de prisão

Um ex-policial que fazia parte de um grupo de extermínio foi condenados a 15 anos de prisão pela morte de Rogério Candeias da Silva. O homicídio aconteceu no dia 21 de setembro de 2007, na Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia. Daimler da Silva Santiago começou a ser julgado na tarde da última quarta-feira (6) e a sentença saiu na quinta-feira (7).

De acordo com as investigações, ele integrava um grupo de extermínio, formado por oito policiais militares e um civil. Os ex-agente vai responder por homicídio.

Durante as investigações, foi concluído que Daimler da Silva Santiago premeditou o crime. Ele atirou várias vezes contra Rogério Candeias da Silva, que estava algemado no porta-malas de um carro.

Segundo o Ministério Público, o comportamento do então policial evidencia "acentuado grau de reprovabilidade na conduta do agente a ser valorado negativamente a culpabilidade e as circunstâncias".

O caso

Rogério Candeia da Silva e um primo foram presos por policiais militares pela manhã. Ele e o parente foram apontados pela Polícia como suspeitos de roubar as armas de dois policiais militares, dias antes, na Avenida Raul Barbosa.

Segundo o primo, no dia da prisão, policiais do Serviço Reservado o levaram para um matagal, onde foi torturado e forçado a escolher onde levar um tiro. A opção foi o pé direito. Após a tortura, o tecelão foi levado para o Frotinha de Messejana.

Em frente ao hospital, a viatura foi surpreendida por um grupo de homens encapuzados, que disparou contra o veículo. Rogério morreu no local.