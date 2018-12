Estelionatário é preso ao tentar tirar 2ª via da Carteira de Habilitação com documentos falsos

Um estelionatário foi preso ao tentar tirar a segunda via da Carteira de Habilitação com documentos falsos, em Fortaleza, nesta sexta-feira (28). O suspeito possuía um mandado de prisão em aberto na Paraíba, por assalto, e foi encontrado com cópias de cheques. Ele também fez empréstimos em nome de terceiros na capital cearense.

Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), encaminhado a uma delegacia de Fortaleza, e deve ser transferido para a Paraíba, segundo a polícia.

O homem foi capturado em casa, no Bairro Henrique Jorge, após o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) desconfiar da veracidade dos dados deixados pelo suspeito, e acionar a polícia.

“Quando o Detran entrou em contato com a pessoa original dos documentos, ela disse que não estava tirando nenhuma segunda via, e isso chamou atenção. Nós mandamos uma equipe no endereço deixado pelo homem e ele recebeu a gente, e confessou que realmente praticou o assalto na Paraíba", disse o major Rubens, da PRE.

A polícia apreendeu com o homem mais de 150 cópias de cheques preenchidos em nomes de terceiros, além de celulares, chips, e um veículo Ônix. A polícia também constatou que o suspeito chegou a fazer três empréstimos em Fortaleza em nome da pessoa cujo documento tentou usar para tirar a segunda via da habilitação.