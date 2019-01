Esquadrão verifica mala vazia deixada em via pública no Meireles e descarta bomba

O Esquadrão Antibombas verificou, pela segunda vez nesta terça-feira (15), suspeita de bomba em Fortaleza. Desta vez, em uma mala deixada na esquina da avenida Barão de Studart com rua Antonele Bezerra, no bairro Meireles. Não havia nada dentro do objeto.

Diferente do que ocorreu no terminal de ônibus de Messejana durante a manhã, com a primeira suspeita de bomba, o robô guiado a distância não foi utilizado nesta segunda operação. Um agente com vestimentas especiais para ocorrências envolvendo conteúdo suspeito e um cão farejador verificaram e removeram a mala.

Segundo informações colhidas no local, um suspeito usando boné foi visto deixando a mala por volta de 11h. A equipe do Esquadrão Antibombas do Grupo de Ações Táticas Operacionais (Gate) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) chegou ao local por volta das 14h.