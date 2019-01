Esquadrão Antibombas é acionado e descarta presença de explosivos em mochila no Centro

O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Ceará foi acionado após populares denunciarem uma possível presença de bomba em mochila abandonada no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Rua Rodrigues Junior, no Centro de Fortaleza. O objeto foi deixado por volta de 11h30 desta segunda-feira (28).

O grupo especializado verificou a mochila com ajuda de um robô guiado a distância e um agente com roupas especializadas. Nenhum artefato explosivo foi encontrado.

Após a conclusão do trabalho, o local foi liberado por volta de 13h30.