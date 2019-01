Escola é incendiada por criminosos em Ibaretama, no Sertão Central

Uma escola municipal na localidade de Pedra e Cal, em Ibaretama, foi incendiada durante a madrugada desta terça-feira (22). Segundo a prefeitura da cidade, o fogo atingiu panelas e outros utensílios da cozinha, além de um refrigerador. Ninguém ficou ferido. Com a ação, sobe para 7 o número de escolas e creches atacadas por criminosos.

Prisões e apreensões

Desde o dia 2 de janeiro, quando começaram as ações criminosas, ocorreram 231 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 48 dos 184 municípios cearenses.A Secretaria da Segurança Pública do Ceará confirmou que 404 pessoas foram detidas por envolvimento nas ações criminosas.

O Governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.