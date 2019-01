Empresário é morto dentro de veículo após ser abordado por suspeitos de assalto no bairro Guararapes

Um empresário foi assassinado dentro do carro no Bairro Guararapes, nesta sexta-feira, 4. Identificada como Léo Jordão, a vítima estava no banco do passageiro, acompanhada de um motorista particular, quando o veículo foi abordado por suspeitos, em duas motocicletas, que anunciaram assalto.

O motorista do carro desceu e Léo Jordão teria demorado a sair do automóvel, sendo atingido por vários tiros disparados pelos criminosos, segundo informações repassadas pela Polícia.

O homem era empresário do ramo de telefonia, de acordo com familiares. Nenhum pertence da vítima foi levado.

A Polícia investiga a hipótese de tentativa de latrocínio, mas não descarta outros crimes, como o de execução.