Dois corpos em estado de decomposição foram encontrados na tarde deste sábado (1º), próximo a um matagal situado nas proximidades da Rua Professor Virgílio de Morais, no bairro Genibaú, em Fortaleza.

De acordo com informações da Polícia, os corpos são de duas vítimas do sexo masculino que ainda não foram identificadas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso com o objetivo de identificar a autoria do crime e a motivação do duplo homicído.