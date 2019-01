Dupla se passa por pais de alunos para assaltar escola em Caucaia

A escola municipal Associação Beneficente Tancredo Neves, localizada no Parque Potira, em Caucaia, foi assaltada por volta das 8h da manhã desta quarta-feira (16). Segundo informações de funcionárias da escola municipal, dois homens entraram no local se passando por pais de alunos para fazer matrícula e anunciaram o assalto.

Segundo informações da polícia, professoras e servidores da escola foram feitos de reféns. Os suspeitos estavam armados e levaram pertences das vítimas, como celulares e cartões de crédito, além do carro de uma das professoras. O veículo, que possui rastreador, foi localizado pela polícia e já foi devolvido para a proprietária.

A polícia informou, ainda, que os suspeitos usaram de violência psicológica contra as vítimas. Segundo uma das funcionárias, a dupla ordenou que as professoras olhassem para a parede e que, caso se virassem, atirariam. "Elas ficaram em pânico", afirmou.

A suspeita é de que os homens sabiam que a escola estava em período de matrículas, com menos funcionários, e que por isso escolheram esse momento para realizar o assalto. As investigações do caso ficarão a cargo do 18º DP.