Dupla mata homem a tiros durante festa em Quixerê

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo (10) em uma festa, no município de Quixerê, a 176 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava na festa com cinco amigos quando foi abordado por dois homens em uma moto.

O jovem identificado como "Binha" tentou fugir, mas foi atingido por pelo menos três tiros, no tórax e na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os suspeitos fugiram.

Segundo a polícia, "Binha" trabalhava como segurança e estava de folga. Ele já respondia por crimes de trânsito e por transportar entorpecentes. Até a manhã desta segunda-feira (11), ninguém havia sido preso.