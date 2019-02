Dupla leva R$ 3,5 mil em assalto a loja no João XXIII

Dois homens assaltaram uma loja, no Bairro João XXIII, na noite de quarta-feira (13). Um dos suspeitos exibia uma arma, mas as testemunhas não sabem se era um revólver verdadeiro ou de brinquedo.

Na ação, a dupla, que chegou a pé, levou aproximadamente R$ 1,5 mil do caixa e R$ 2 mil de um cliente, além de carteiras e aparelhos celulares. Os homens colocaram dentro de uma pequena as cerca de 10 pessoas que estavam no local e foram violentos.

O dono da loja afirmou ter sido assaltado outras duas vezes nos últimos dois anos.