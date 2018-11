Dupla leva armas de vigilantes e rouba clientes em centro comercial no José Walter

Uma dupla é suspeita de assaltar clientes e roubar duas armas de dois seguranças de um centro comercial, no bairro José Walter, em Fortaleza, no início da noite deste domingo (18).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 19h30, dois homens entraram na área de estacionamento do centro de compras e ao se aproximar da entrada principal, sacaram um revólver, rederam os vigilantes e roubaram as armas dos agentes. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um dos vigilantes é rendido. Foram roubados dois revólveres calibre 38.

É possivel ver no vídeo que um dos vigilantes ao ser abordado não esboçou qualquer reação. Clientes que saíam do estabelecimento comercial ficaram assustados. Alguns ao perceberem o assalto recuaram para dentro do estabelecimento.

A polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança para identificar e prender os suspeitos.

O presidente do Sindicato dos Vigilantes do Ceará (Sindvigilantes), Daniel Borges, afirma que as empresas contratantes deixam os vigilantes expostos. "A gente sabe como os criminosos são. Com essa disputa das facções, os vigilantes acabam virando uma presa fácil. Colocam um homem armado ali, mas não fazem um estudo sobre a segurança do local", critica.