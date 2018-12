Dupla invade casa e mata mulher no bairro Bom Jardim

Uma jovem identificada como Larissa Aparecida de Oliveira Ribeiro, 23 anos, foi morta após ter a casa invadida por dois homens, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, neste sábado (22).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima não possuía antecedentes criminais e estava dentro da residência na companhia do namorado e da prima, quando dois homens chegaram no local, quebraram o portão e invadiram a casa.

A vítima foi atingida com tiros no tórax, na cabeça e morreu no local. Os suspeitos fugiram. As outras pessoas que estavam na casa não ficaram feridas.

Segundo a polícia, Larissa Aparecida havia voltado para a capital recentemente, após morar uma temporada no interior do estado. Na tarde de hoje, a prima da vítima teria se mudado do município de Itapajé para morar ela. Equipes da polícia estão na região em buscas dos suspeitos. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.