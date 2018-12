Dupla é presa após tentar assaltar alunos próximo de faculdade em Sobral

Dupla foi presa, na noite desta quarta-feira (5), suspeita de tentar assaltar alunos de uma universidade, em Sobral, Região Norte do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados com revólveres e em uma moto anunciaram o assalto a um grupo de estudantes que estavam na faculdade localizada no Bairro Dom Expedido.

Quando alguns alunos já repassavam celulares e dinheiro para os assaltantes, um homem ainda não identificado viu a ação dos homens e efetuou vários tiros contra a dupla.

Um dos suspeitos foi atingido no pé e outro tentou fugir, mas foi preso pela polícia. Nenhum estudante ficou ferido.

O suspeito atingido pelo tiro foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e está internado sob escolta. Já o outro assaltante está detido Delegacia Regional de Sobral (4ª Região).