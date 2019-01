Dupla assalta clientes e incendeia carro em posto de gasolina, no Papicu

Os clientes de um posto de gasolina no bairro Papicu, em Fortaleza, foram assaltados por uma dupla de criminosos, que também atearam fogo em um dos carros estacionados no local, na noite desta quinta-feira (24). Câmeras de segurança registraram a ação.

Segundo um funcionário do estabelecimento, os dois homens chegaram por volta das 21h20, armados e com os rostos cobertos por capuzes. A dupla assaltou cinco clientes que estavam na calçada da loja de conveniência e, antes de fugir, jogou um líquido inflamável e incendiou um carro.

O fogo foi controlado por funcionários do posto de combustível. Não houve feridos e nem danos à estrutura do estabelecimento. A polícia esteve no local à procura de identificar os envolvidos.

O Governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.