Duas mulheres são mortas em bar no município de Caucaia

Duas mulheres foram mortas em um bar na Rua Santa Helena, localizado no Parque Soledade, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite deste sábado (8).

Conforme a Polícia Militar, as vítimas são Maria Rafaela Nascimento Rocha, 25 anos, e Maria Vanessa Souza da Cruz, 32. Maria Rafaela estava grávida de 6 meses. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as duas estavam em um bar, sentadas em uma mesa na parte externa do estabelecimento, quando foram alvejadas com disparos de arma de fogo e morreram no local.

Segundo os policiais, Vanessa seria viúva de um rapaz identificado como Roni, morto este ano. Após perder o companheiro, Vanessa e Rafaela começaram a se relacionar. A SSPDS afirma que Maria Vanessa tinha antecedentes criminais por receptação e corrupção ativa.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pelas investigações do duplo homicídio. No bar onde o crime aconteceu existem câmeras de segurança que a Polícia irá verificar se estavam gravando para tentar identificar os suspeitos.