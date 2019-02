Duas mulheres morrem afogadas após salvarem crianças em açude de Caucaia

Duas mulheres identificadas como Valdiana Cardoso Sousa, 37 e Aline Maciel Cardoso de Queiroz, 32, morreram afogadas após resgatarem duas crianças em um açude no Bairro Sítio Novos, em Caucaia, na tarde deste domingo (24).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as vítimas estavam no local quando entraram na água para salvar duas crianças que estavam se afogando.

Após o salvamento, Aline e Valdiana não conseguiram retornar e também se afogaram. Aline chegou a ser resgatada e levada para as margens do açude, onde foram realizados os primeiros socorros, mas ela não resistiu e morreu no local. Valdiana não conseguiu sair da água.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas e realizaram buscas no açude para localizar Valdiana. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local.