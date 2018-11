Duas crianças são suspeitas de executar jovem em Fortaleza

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo (18), no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Segundo informações da polícia, a vítima identificada por Carlos André foi morto a tiros por duas crianças, de acordo com testemunhas que presenciaram o crime.

A polícia afirmou que o jovem assassinado utilizava tornozeleira eletrônica, mas havia deixado o crime.

Duas mulheres que preferiram não se identificar afirmaram que conheciam a vítima de perto e disseram que Carlos André estava assistindo ao jogo quando duas crianças se aproximaram e atiraram. "Um atirou nas costas e quando o rapaz caiu o menorzinho atirou na cabeça da vítima", afirmou uma das mulheres. O rapaz morreu poucos minutos após entrar no Frotinha de Messejana.

A polícia afirmou que ele foi preso há três anos por tráfico e segundo as mulheres estava tentando sair do mundo do crime. Ele tinha montado uma Lan House em casa. Ainda segundo elas, uma moto estava dando apoio às crianças.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para essa ocorrência.

A secretaria disse que o fato ocorreu na noite de sábado (17). De acordo com os primeiros levantamentos, a vítima, identificada como Carlos André da Costa, que possuía tornozeleira eletrônica e tinha passagens por tráfico de drogas, foi surpreendida por três suspeitos que chegaram ao local de moto e efetuaram disparos de arma de fogo.

A vítima, de acordo com a polícia, ainda foi socorrida por populares para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O DHPP investiga o crime com o intuito de prender e identificar os suspeitos.