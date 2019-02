Dono de hotel é preso por furto de energia no Cumbuco

O dono de um hotel na localidade de Cumbuco, em Caucaia, foi preso na tarde de ontem (14) suspeito de furtar energia. A prisão foi realizada em flagrante durante uma operação da Enel em conjunto com a Polícia Civil.

Em operação, a Enel junto a Polícia percorreram a cidade fiscalizando residências e comércios. Na mediação do hotel, equipes da distribuidora encontraram irregularidades no sistema elétrico. O dono do local foi conduzido para a delegacia da área.

No ano passado, foram registrados pela companhia 65 prisões no Ceará por irregularidades em operações especiais realizadas com a Polícia Militar e Civil. Em Fortaleza, os bairros com maior quantidade de incidências de constatação de fraudes são: Barra do Ceará, Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Monte Castelo e Parque Iracema.

A companhia alerta que as ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.