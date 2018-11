Dois suspeitos de roubo a banco morrem em confronto com a PM na Região do Cariri do Ceará

Dois homens, ainda não identificados, morreram em um confronto com a Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (29), entre os municípios de Milagres e Mauriti, na Região do Cariri do Ceará.

Segundo informações da Polícia Militar de Brejo Santo, que ajudou na ocorrência, a dupla é suspeita de praticar roubos contra agências bancárias na região. A polícia afirmou que houve troca de tiros e os suspeitos foram baleados e morreram.

Ainda de acordo com a polícia, os corpos foram encaminhados para o Instituto Doutor José Frota (IML) de Juazeiro do Norte.