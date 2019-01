Dois são presos por morte de guarda municipal em Caucaia

Dois homens suspeitos de participarem da morte de um guarda municipal em Caucaia foram presos na manhã desta terça-feira (15), no bairro Jardim Guanabara.

Antônio Flávio Alves foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto na noite do dia 6 de janeiro.

A prisão aconteceu na casa de um dos suspeitos, Luiz Fernando Alexandre Viana, de 18 anos, que confessou o crime. Ele já responde por assalto e foi quem desferiu o tiro que matou a vítima. Também foi preso Antônio Gerardo Marcial Teixeira, de 28 anos. Ele foi o mentor do assalto a uma padaria, ocorrido momentos antes do assassinato de José Lucenir.

Um adolescente de 17 anos, que também participou do homicídio, permanece foragido. Com os detidos foram encontrados um revólver 38, usado no crime, e um simulacro (arma falsa).

Crime

Segundo a polícia, Antônio Flávio foi alvo de disparos durante uma tentativa de assalto.

As informações preliminares dão conta que os criminosos tentavam roubar o veículo do agente de segurança quando teriam disparado pelo menos três tiros contra a vítima. Pelo menos um dos disparos teria atingindo a cabeça do guarda.

A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caucaia, depois transferida para Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza. O guarda morreu no mesmo dia.