Dois presos são mortos após briga entre facções na Cadeia Pública de São Gonçalo do Amarante

Dois detentos foram mortos na manhã desta quarta-feira (12) durante um tumulto na Cadeia Pública de São Gonçalo, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram executadas por presos pertencentes a uma facção criminosa rival. Eles foram mortos após sofrerem lesões com socos e chutes e golpes de cossoco (arma artesanal). Eles foram assassinados dentro do pátio que dá acesso às celas da unidade prisional.

Equipes da 3ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo do Amarante foram ao local e controlaram a situação, segundo a PM.