Dois homens suspeitos de participarem de ataque contra escola morrem em confronto com a polícia

Dois homens suspeitos de terem participado do ataque contra uma escola no município de Quixadá foram mortos em confronto com policiais Comando Tático Rural na manhã desta terça-feira (22).

Na madrugada de terça, a escola do distrito de Junco, foi incendiada. Uma sala de aula ficou parcialmente destruída.

Segundo o vigilante do local, seis homens chegaram em três motocicletas, jogaram combustível em uma das salas, atearam fogo e fugiram.

Os moradores da vizinhança ajudaram para evitar que as chamas se alastrassem. Equipes das Polícias Civil e Militar realizaram buscas na área para localizar e prender os autores do ato criminoso.

Prisões e apreensões

Desde o dia 2 de janeiro, quando começaram as ações criminosas, ocorreram 232 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 50 dos 184 municípios cearenses. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará confirmou que 411 pessoas foram detidas por envolvimento nas ações criminosas.

O Governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.