Dois homens são presos por atear fogo em uma van em Guaiúba

Dois homens foram presos por atear fogo em uma van no distrito de Dourado, município de Guaiúba, Região Metropolitana de Fortaleza, na segunda-feira (14). Os suspeitos foram capturados nesta terça-feira (15), um deles em casa, no mesmo distrito. Após a prisão, os dois foram encaminhados para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code).

Na residência de um deles foram encontrados garrafas e galão com gasolina, além de cocaína.

Segundo informações da Delegacia Metropolitana de Guaiúba, os homens fazem parte de uma facção criminosa e o incêndio tem relação com a onda de ataques criminosos no Estado, ocorridos desde o início do mês. Outros dois suspeitos que também participaram da ação foram identificados pela polícia, mas ainda não foram capturados.

Eles vão responder por incêndio e associação criminosa, e um deles foi autuado também por tráfico de drogas.