Dois homens são presos e drogas são apreendidas em Juazeiro do Norte

Dois homens foram presos suspeitos de armazenar e comercializar grande quantidade de drogas sintéticas e outros entorpecentes, na tarde deste sábado (16), em Juazeiro do Norte.

Segundo a Polícia, após realizarem buscas na região, os agentes chegaram a dois homens. Wesley Bonifácio de Oliveira, suspeito de armazenar 421 comprimidos de drogas sintéticas, popularmente conhecida como 'balas' e Ytalo Mateus Sousa Faustino, apontado como principal fornecedor da droga. Com ele foram encontrados embalagens de cocaína e R$ 400 em espécie.

Os dois homens foram conduzidos até a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Os policiais civis apontam que a droga seria distribuída no município de Juazeiro, principalmente devido a proximidade com as festividades de carnaval.