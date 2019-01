Dois homens são presos com veículos roubados, armas e munições em Caucaia

Duas pessoas foram presas com armas e munições e três veículos roubados foram apreendidos nesta quarta-feira (30), na Praia da Tabuba, em Caucaia. Uma terceira pessoa foi conduzida para a delegacia e liberada em seguida após prestar depoimento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois homens, um cearense e um baiano, que trafegavam em um veículo Jeep Renegade, foram abordados pelos agentes federais no km 65 da rodovia BR-116, em Chorozinho, na manhã desta quarta-feira (30).

Os homens disseram que estavam vindo da cidade de Ilhéus(BA) em direção à praia da Tabuba, em Caucaia, onde pegariam mais dois veículos, que segundo eles, pertenciam a um homem de nacionalidade portuguesa e logo após, retornariam para o estado baiano.

Ao ser realizada a consulta da placa do carro, foi constatado que o veículo SUV era de empresa de locação de veículos, mas foi transferido de forma fraudulenta. Os agentes seguiram junto com os dois homens para a Praia de Tabuba no município de Caucaia.

Ao chegar à localidade, os policiais constataram que os outros dois veículos, um Prisma e um S10, estavam com registro de furto e roubo. No local, foram encontrados um revólver calibre 38 e diversas munições. Um homem que estava na casa onde os carros eram guardados, foi levado para a delegacia, mas liberado após depoimento.

Os policiais deram voz de prisão aos envolvidos que foram encaminhados à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, no bairro Maraponga, em Fortaleza. O homem de nacionalidade portuguesa, citado pelos suspeitos, está foragido, segundo a PRF.