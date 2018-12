Dois homens morrem e um fica ferido em colisão de motocicletas na zona rural de Morada Nova

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente envolvendo duas motocicletas, na localidade de Roldão, zona rural de Morada Nova, na madrugada deste domingo (02).

De acordo com o 9º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo município, um dos envolvidos na colisão, identificado como Raimundo Leonardo Matias, morreu no local. As outras duas vítimas foram socorridas para o Hospital de Morada Nova.

John Lenon Soares Tavares Lopes, de 30 anos, natural de São Paulo, também não resistiu aos ferimentos. A outra vítima identificada como José Demontier Silva, de 35 anos, continua internado em estado grave.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso vai ser investigado pela Delegacia Municipal de Morada Nova.