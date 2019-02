Dois fuzis são apreendidos durante operação em portos do Ceará

A operação realizada pela Receita Federal, com apoio da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ministério Público Federal (MPF), nos portos do Ceará, desde a última terça-feira (5), resultou na apreensão de dois fuzis, segundo o procurador da República e coordenador do Núcleo Criminal do MPF, Carlos Wagner.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o procurador revelou que as duas armas de grosso calibre foram encontradas em um veículo que transportava uma carga para um dos portos que são alvos da operação. O motorista do automóvel foi preso em flagrante e terá que prestar esclarecimentos sobre o porte ilegal de arma de fogo.

Desde a manhã de terça-feira (5), a força-tarefa realiza levantamentos nos portos do Mucuripe e do Pecém. Carlos Wagner afirmou que a operação é genérica, para fiscalizar a segurança dos empreendimentos: "O objetivo da operação não é um alvo específico, é uma operação geral para verificar toda a segurança que o porto confere, a confiabilidade e propôr algumas melhorias".

A operação continua em curso e terminará apenas quando os investigadores conseguirem fiscalizar os dois portos por completo - não há previsão. Segundo o procurador, a operação foi deflagrada pela Receita Federal, com apoio dos outros órgãos, para aproveitar a presença de mais de 200 homens da PRF no Ceará - já que foram convocados para combater a série de ataques ocorrida no Estado.

"É importante dizer que a operação tem caráter preventivo, para mostrar a presença do Estado na fiscalização dos portos, que está atento a qualquer ilícito, para mostrar a preocupação com a segurança do transporte e evitar exportação de droga e importação de contrabando", destaca o coordenador do Núcleo Criminal do MPF.