Dez pessoas são presas e três armas são apreendidas após acidente de trânsito na BR-116

Dez pessoas foram presas e três armas foram apreendidas durante abordagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após um acidente de trânsito no quilômetro 27 da BR-116, no município de Itaitinga, por volta das 17 horas desta sexta-feira (25).

De acordo com a PRF, no interior do veículo Hilux que se envolveu no acidente foram apreendidos um revólver calibre 38, com queixa de roubo, uma espingarda calibre 12, um rifle calibre 22, além de diversas munições. Também foi constatado que o condutor do carro estava sob o efeito de álcool. A esposa do condutor causador do acidente também foi presa.

Ainda durante a ação, em uma abordagem a outro automóvel, os agentes constataram que o veículo estava com adulteração dos sinais identificadores e o carro foi apreendido, resultando na detenção das dez pessoas.A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.