Depósito clandestino com 7 mil litros de combustível é encontrado pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará encontrou 7 mil litros de gasolina num depósito clandestino no Bairro Jangurussu. A suspeita é de que o local funcionava como um centro de distribuição do material que tinha como finalidade ser usado em ataques criminosos contra prédios públicos e coletivos em Fortaleza. A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira (9), mas foi divulgado na manhã desta quinta (10).

Os agentes chegaram ao endereço após receberam uma denúncia anônima através do whatsapp do órgão. Não foi encontrado ninguém no depósito, mas a Polícia está investigando quem são os responsáveis pelo material e o terreno.

O material estava armazanado em reservatórios de mil litros e 500 ml.

Novas denúncias

As denúncias podem ser repassadas para o número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou para o WhatsApp da Draco, pelo número (85) 98969-0182.