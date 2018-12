Crucifixo roubado é recuperado e devolvido ao bispo de Sobral

Foi recuperado, nesta segunda-feira (17), o crucifixo que havia sido roubado do bispo Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, na última quarta-feira (12), durante um assalto dentro de uma loja no Centro de Sobral.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil do município, uma equipe do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), foi informada que um crucifixo foi achado por moradores em um matagal no bairro Sumaré.

Ao chegar no local, os policiais recolheram o objeto e procuraram Dom José, que fez o reconhecimento e recebeu dos agentes o objeto.

Prisão



O suspeito de assaltar o bispo de Sobral foi preso na última quinta-feira (13), no bairro Palhano. Francisco Gerlano do Nascimento Almeida, de 19 anos, estava em casa com o celular da vítima. Segundo a polícia, uma tatuagem que o homem possui no braço ajudou na identificação. O crime foi gravado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial.