Criminosos incendeiam van no bairro Conjunto Palmeiras

Criminosos atearam fogo em uma van durante a manhã desta quarta-feira (23), na Rua Oscarito, no bairro Conjunto Palmeiras. Segundo testemunhas, por volta das 6h30, um dos suspeitos quebrou o vidro e ateou fogo dentro do veículo.

A ação criminosa aconteceu na frente da casa do proprietário da van, que estava estacionada na rua. A parte interna do automóvel ficou destruída e os próprios moradores conseguiram apagar as chamas.

O propietário da van, José Ivan Maciel de Freitas, contou que sustentava a família com o dinheiro de fretes que fazia no veículo. No momento da ação, ele estava em casa e foi avisado do ataque.

"Eu só trabalho e vou para a igreja e me surpreendi com o incêndio no meu carro. É um prejuízo porque vou ficar parado e não tenho dinheiro para pagar", lamentou José Ivan.

Criminosos incendiaram uma van no bairro Conjunto Palmeirashttps://t.co/gO3JFi4hlJ pic.twitter.com/Y34qGFBuDc — Diário do Nordeste (@diarioonline) 23 de janeiro de 2019

Ataques

Desde o dia 2 de janeiro, quando começaram as ações criminosas, ocorreram 236 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 50 dos 184 municípios cearenses.