Criminosos explodem agência bancária no município de Cariré

Criminosos explodiram uma agência bancária do Bradesco no município de Cariré, região norte do Estado, na madrugada desta terça-feira, 5. Esse é o segundo ataque a banco ocorrido na cidade em menos de dois meses. O último foi registrado no dia 18 de dezembro do ano passado, que teve como alvo o Banco do Brasil.

A explosão dessa madrugada deixou a parte interna da agência totalmente destruída. A estrutura do prédio também foi atingida pelo impacto do material utilizado pelos suspeitos, que explodiram os caixas eletrônicos do local.

Moradores registraram em vídeo vários tiros durante a ação.

Segundo funcionários do Hospital Municipal de Cariré, a unidade de saúde não registrou a entrada de pessoas feridas durante o ataque.