Criminosos detonam artefato no Juizado Especial Criminal de Fortaleza

Mais um ataque criminoso foi registrado na madrugada deste domingo (13), na capital cearense. Desta vez, membros do crime organizado detonaram explosivo, em frente ao Juizado Especial Criminal de Fortaleza, instalado rua Desembargador João Firminona no bairro Montese.

De acordo com a polícia, um suspeito desceu de um veículo, onde havia cerca de outros três homens dando suporte e colocou um artefato próximo à base de uma das colunas do prédio. Além da coluna de sustentação, a explosão destruiu as vidraças do prédio.

A área foi isolada pela polícia e uma equipe da perícia acionada Foto: : Rafaela Duarte

Policiais que estavam de plantão dentro do juizado, perceberam a ação e atiraram na direção do veículo, mas os suspeitos conseguiram fugir.

A área foi isolada pela polícia e uma equipe da perícia acionada .

Testemunhas disseram que viram dentro do veículo que tinha cerca de 5 homens. Um deles desceu e colocou artefatos em uma das colunas. Policiais perceberam a ação e tentaram capturar o rapaz. Houve troca de tiros da polícia com os demais ocupantes do veículo, mais nenhum deles ficou ferido, nem apreendido.

Segundo informações da assessoria, apesar do ocorrido, o atendimento ao público, na 7ª unidade do Juizado Especial Criminal de Fortaleza será normal, das 8h às 18 horas, de segunda-feira (14).

Explosivo é detonado no prédio do Juizado Especial Criminal de Fortaleza. Siga em tempo real. https://t.co/FZ6HjgJ0fN pic.twitter.com/5bHebWmg3J — Diário do Nordeste (@diarioonline) 13 de janeiro de 2019

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.