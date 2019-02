Criminosos cercam cidade, explodem agência bancária e atacam lotérica em Croatá

Criminosos explodiram uma agência bancária e atacaram uma lotérica no município de Croatá, na madrugada desta quarta-feira (13). Segundo relatos de moradores, o grupo cercou a cidade e provocou medo à população. O destacamento policial municipal também foi atacado e a fachada do prédio foi atingida por tiros.

Por conta do ataque, a agência bancária teve o interior destruído. A Polícia não informou que tipo de material foi utilizado para a explosão.

Já a lotérica teve as portas de vidro quebradas com a ajuda de uma marreta, que foi encontrada no local do crime.

De acordo com o relato de um funcionário do Hospital Monsenhor Antonino, situado no município, por volta de 1h, o barulho de tiros e explosões na cidade começaram. Devido aos atentados, a unidade de saúde foi fechada e os médicos solicitaram que as luzes fossem apagadas para não chamar a atenção dos criminosos.

Conforme outro morador da cidade, a movimentação dos criminosos cessou por volta das 2h e os bandidos deixaram a cidade.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSPDS), mas ainda não obteve resposta até a publicação desta matéria.