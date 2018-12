Criminoso que ostentava vida de luxo é preso suspeito de integrar organização criminosa do Ceará

Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prenderam um homem que ostentava vida de luxo em Natal, no Rio Grande do Norte (RN), suspeito de integrar uma organização criminosa do Ceará.

Segundo a polícia, o suspeito tem extensa ficha criminal e estava com dois mandados de prisão em aberto por crimes cometidos em território cearense.

A Polícia Civil do Ceará, por meio Draco, vai apresentar mais detalhes da prisão em coletiva de imprensa, na tarde desta sexta-feira (21), no Complexo de Delegacias Especializadas (Code), em Fortaleza.