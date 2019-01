Criança morre após ser atingida por tiro na cabeça durante tiroteio no Eusébio

Uma criança de 5 anos morreu na noite desta segunda-feira (7), após ser atingida por um tiro na cabeça, durante um tiroteio no bairro Jabuti, no município do Eusébio. Um homem que seria o alvo dos suspeitos também foi atingido pelos disparos.

Segundo a mãe, a criança estava dentro de casa, quando criminosos passaram pelo local em um carro, atirando na direção de quatro homens que estavam sentados em uma calçada. O menino saiu da residência para ver a movimentação e foi atingido por um disparo. Os suspeitos fugiram.

O homem que seria o verdadeiro alvo foi atingido com dois tiros, nas costas e na perna. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar no município e depois foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Já o garoto, foi levado por familiares até um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No local, havia uma unidade hospitalar móvel. O médico tentou reanimar a criança por 40 minutos, mas ela não resistiu.