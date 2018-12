Criança de 8 anos é atropelada por moto ao tentar atravessar rua no Bonsucesso

Uma criança de 8 anos foi atropelada por uma motocicleta ao tentar atravessar a rua André Rebouças, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (17).

De acordo com testemunhas, a vítima estava acompanhada da mãe e quando tentaram atravessar a via o veículo atropelou a garota. O condutor da moto fugiu do local e até o momento não foi identificado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a criança para o Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, o Frotinha Parangaba. O estado de saúde da menina era estável e ela teve apenas ferimentos leves no rosto e na boca.

Conforme moradores da região onde o acidente aconteceu, o local é considerado perigoso e não seria o primeiro acidente.