Criança de 3 anos morre afogada em cacimba, em Horizonte

Um menino de três anos morreu afogado em uma cacimba em um imóvel no distrito de Cachoeira, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza, nesta segunda-feira (10). Jean Guilherme Benício da Silva foi encontrado submerso pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará, o caso vai ficar sob responsabilidade da Delegacia Metropolitana de Horizonte.

Casos recentes

Uma bebê de um ano e seis meses morreu ao se afogar dentro de um tambor de água no banheiro de casa, em Araripe, interior do Ceará, no último dia 19 de novembro. A mãe da criança disse à polícia que pediu para a filha de 12 anos tirasse a roupa da bebê para lhe dar um banho e, minutos depois, percebeu que as duas não estavam juntas. Logo a mãe se dirigiu ao banheiro e encontrou a criança de cabeça para baixo no tambor que ficava no cômodo.

No mesmo mês, outra criança, de dois anos, foi encontrada morta dentro da piscina de um sítio, em Iguatu, onde acontecia uma festa da família.