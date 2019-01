CRAS do Conjunto Palmeiras é alvo de ataque pelo segundo dia consecutivo 

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, foi alvo de ataque pelo segundo dia consecutivo durante a madrugada desta sexta-feira (11). Criminosos já tinham invadido o local n24 horas antes.

Na madrugada de quinta-feira (10) segundo os moradores, os criminosos chegaram por volta de 0h20, atearam fogo em cadeiras e levaram alguns objetos do local, como microondas, ventilador e caixa de som.A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e, com a ajuda dos moradores, conseguiu apagar as chamas rapidamente.

Durante a madrugada desta sexta-feira, os bandidos invadiram novamente e fizeram mais estragos ao prédio. A porta de vidro foi quebrada e os próprios moradores gritaram para tentar impedir o ataque, mas não tiveram êxito.

Na manhã desta sexta, nunhuma viatura da Polícia Militar e nenhum funcionário da Prefeitura de Fortaleza no local.