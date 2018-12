Corpo é jogado de veículo na Barra do Ceará; outra vítima também é deixada no local

Um corpo de uma mulher sem identificação foi jogado de um veículo na Rua República do Peru, na Barra do Ceará, em Fortaleza, na tarde deste sábado (22).

Uma segunda mulher também foi deixada no local sem ferimentos aparentes, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para realizarem os primeiros levantamentos sobre o caso. A ocorrência está em andamento.

Ainda segundo a SSPDS, a Polícia Militar realiza buscas com o objetivo de localizar e capturar os responsáveis pelo crime.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização do suspeito. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo é garantido.